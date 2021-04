Israele | i soccorritori si fanno largo tra la folla e tentano di rianimare le persone a terra – Video

Advertising

LaPresse_news : Tragedia in Israele, le parole dei soccorritori: “Mai visto nulla del genere” - LaPresse_news : Tragedia in Israele, le parole dei soccorritori: “Mai visto nulla del genere” -

Ultime Notizie dalla rete : Israele soccorritori

Corriere TV

Tragedia in: almeno 44 morti e 150 feriti in una calca a un evento religioso...una tribuna in un raduno di massa per celebrare la festa di Lag Ba'Omer sul Monte Meron in, ...in yiddish ed ebraico hanno esortato le persone ad allontanarsi per permettere aidi ...AGI - Una gigantesca e precipitosa fuga durante un pellegrinaggio ebraico nel nord di Israele ha provocato almeno 44 morti ... soprattutto ebrei ortodossi. I soccorritori si sono trovati in una folla ...Decine di migliaia di persone si erano radunate sul monte Meron, per la festa ebraica di Lag BaOmer. Si tratta del primo evento di massa autorizzato dalle autorità dall’inizio della pande ...