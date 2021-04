Il sud rischia di rimanere indietro, anche con i soldi del Pnrr (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Sud ha bisogno urgente di una rete ferroviaria ad Alta Velocità e di una rete stradale efficiente. Senza dubbio una speranza in questo senso viene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che stanza il 40% delle risorse territorializzabili al Sud d’Italia. “Ma questo rischia di non essere una vittoria – evidenzia il Senatore Dario Stefàno, Presidente della 14a Commissione Politiche dell’Unione Europea, nel suo vibrato intervento in Senato durante l’iter di approvazione del Pnrr – poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che, come ci chiede l’Europa, vengano finanziati solo progetti cantierabili, cioè immediatamente operativi perché già pensati e progettati. C’è pertanto il rischio concreto che i primi restino sempre primi e a farne le spese , come sempre, sia il Sud” Secondo il Senatore leccese Stefàno il ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Sud ha bisogno urgente di una rete ferroviaria ad Alta Velocità e di una rete stradale efficiente. Senza dubbio una speranza in questo senso viene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che stanza il 40% delle risorse territorializzabili al Sud d’Italia. “Ma questodi non essere una vittoria – evidenzia il Senatore Dario Stefàno, Presidente della 14a Commissione Politiche dell’Unione Europea, nel suo vibrato intervento in Senato durante l’iter di approvazione del– poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che, come ci chiede l’Europa, vengano finanziati solo progetti cantierabili, cioè immediatamente operativi perché già pensati e progettati. C’è pertanto il rischio concreto che i primi restino sempre primi e a farne le spese , come sempre, sia il Sud” Secondo il Senatore leccese Stefàno il ...

Advertising

PieroDePalma4 : RT @fforzano: Oltre ai soldi per il Sud e la ricerca, spariti anche 10 Miliardi per Roma Capitale. Meglio trasferire i soldi come regalia a… - fforzano : Oltre ai soldi per il Sud e la ricerca, spariti anche 10 Miliardi per Roma Capitale. Meglio trasferire i soldi come… - S1Tv : On. Wanda Ferro (FDI): “Infrastrutture, il recovery plan rischia di essere un’occasione persa per il Sud” - mruspandini : RT @FDI_Parlamento: 'Il Recovery plan rischia di essere una occasione persa per il Sud' @WandaFerro #FratellidItalia - ItaIiaSovrana : RT @FDI_Parlamento: 'Il Recovery plan rischia di essere una occasione persa per il Sud' @WandaFerro #FratellidItalia -