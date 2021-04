Il senatore che dorme con la cravatta e ha in mano il ddl Zan (Di venerdì 30 aprile 2021) Andrea Ostellari ricoperto di insulti dopo gli affondi di Fedez. La battaglia politica del ddl Zan e la militanza sin da giovane: "Sarò un arbitro" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Andrea Ostellari ricoperto di insulti dopo gli affondi di Fedez. La battaglia politica del ddl Zan e la militanza sin da giovane: "Sarò un arbitro"

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia... ci voleva lui anche se non è senatore... lui sì che è super partes. - Erminio71890018 : @LaNotiziaTweet E' Compatibile con il suo Ruolo di Senatore? Mattarella che dice? - Quinta00876879 : RT @erretti42: Il terrore corre tra le file della Lega: Il commento di un senatore di lunga data nel Carroccio è eloquente: “Speriamo che l… - erretti42 : Il terrore corre tra le file della Lega: Il commento di un senatore di lunga data nel Carroccio è eloquente: “Speri… - Quinta00876879 : RT @SilvanoArmaroli: @fattoquotidiano @matteorenzi che si dimetta da senatore allora perdio ! e non aggiungo altro per educazione ... -