Giro d'Italia 2021: Diego Ulissi e Davide Formolo possono giocarsi le proprie carte nella Corsa Rosa (Di venerdì 30 aprile 2021) Per entrambi non è stato un inizio di stagione esaltante, ma arriva l'appuntamento importante e possono giocarsi le proprie carte, visto che la UAE Emirates non avrà veri e propri capitani in chiave classifica generale. La coppia azzurra formata da Diego Ulissi e Davide Formolo sarà molto attesa alla partenza del prossimo Giro d'Italia 2021. Il toscano purtroppo ha iniziato al peggio l'annata: costretto a lasciare per alcuni mesi in stand-by gli allenamenti e ovviamente le competizioni, nel momento in cui gli era stata diagnosticata una miocardite, ossia un'infiammazione del muscolo cardiaco, dopo che i test pre-stagionali effettuati nel mese di dicembre, avevano rilevato un battito cardiaco ...

