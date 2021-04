Giovanni Di Gianfrancesco | chi è il marito di Manuela Arcuri?

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 30 aprile 2021)Diè ildi, famosa attrice ed ex modella di grandissimo successo che piace moltissimo al pubblico. L’attrice questa sera, venerdì 30 aprile, sarà protagonista del pre prima serata di rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più su suoDi: chi è?Diè ildi, attrice e modella di successo. Lui è totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e quindi del suo privato abbiamo pochissime informazioni. Sappiamo ...