Genoa, Ballardini: “Con la Lazio sarà dura. Obiettivo? Dobbiamo dare il massimo” (Di venerdì 30 aprile 2021) Davide Ballardini è l'artefice della rinascita del Genoa in questa stagione.Genoa, Criscito e il rapporto con la piazza: “Essere capitano ruolo difficile. I tifosi meritano tanto”Il campionato del Grifone era partito molto male, con i pochi punti raccolti che erano costati la panchina a Rolando Maran. Ballardini è riuscito a ricompattare l'ambiente, e a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Proprio l'ex tecnico del Palermo ha parlato in conferenza stampa nella giornata odierna in vista del match contro la Lazio.Ballardini è consapevole delle potenzialità della Lazio, e sottolinea come servirà una prestazione maiuscola dei suoi: "La Lazio ha una rosa straordinariamente forte, hanno qualità e fisicità. Poi è una squadra solida. Pensare che possano ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Davideè l'artefice della rinascita delin questa stagione., Criscito e il rapporto con la piazza: “Essere capitano ruolo difficile. I tifosi meritano tanto”Il campionato del Grifone era partito molto male, con i pochi punti raccolti che erano costati la panchina a Rolando Maran.è riuscito a ricompattare l'ambiente, e a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Proprio l'ex tecnico del Palermo ha parlato in conferenza stampa nella giornata odierna in vista del match contro laè consapevole delle potenzialità della, e sottolinea come servirà una prestazione maiuscola dei suoi: "Laha una rosa straordinariamente forte, hanno qualità e fisicità. Poi è una squadra solida. Pensare che possano ...

Advertising

Mediagol : #Genoa, Ballardini: 'Con la Lazio sarà dura. Obiettivo? Dobbiamo dare il massimo' - IoNascoQui : Verso Lazio – Genoa: con un giorno di anticipo rispetto al consueto Davide Ballardini ha parlato in conferenza stam… - infoitsport : Lazio-Genoa, ex e rivali: da Immobile a Ballardini, sfida infuocata per molti protagonisti - infoitsport : Agipronews, Lazio-Genoa: poche chance per l'ex Ballardini, il successo di Inzaghi vale 1,42 - PianetaGenoa1893 - infoitsport : Lazio-Genoa: la conferenza di Ballardini. Out Criscito -