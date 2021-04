Frasi 1 maggio 2021 | messaggi | frasi e immagini da condividere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Buon 1°a tutti! Si celebra domani, sabato 1, la festa dei lavoratori per ricordare chi ha lottato per i propri diritti, per chi a distanza di anni continua ancora a farlo. Avere un lavoro in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo è un privilegio, ma la speranza è che tutto ritorni alla normalità e che aumentino anche in Italia i posti di occupazione. Ma ora vediamo qualimandare su WhatsApp e sui social per augurare un buon 1°. Buon 1da mandare su WhatsApp Bisogna lavorare e osare se si vuol vivere veramente (Vincent van Gogh); Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità (Dalai ...