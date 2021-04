Francia, PIL quarto trimestre meglio delle attese (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Rimbalza il PIL francese nel 4° trimestre, facendo meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall‘Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL dovrebbe aver registrato nel 4° trimestre un incremento dello 0,4% dopo il -1,4% del 3° trimestre, che scontava in pieno l’emergenza sanitaria. Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un +0,1%. Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato un +0,3%. La domanda interna ha contribuito positivamente con un +0,9% mentre il commercio estero ha fornito un contributo negativo pari a -0,4 punti da +1,2 punti. (Foto: © Markus Glombitza / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Rimbalza il PIL francese nel 4°, facendoprevisioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall‘Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL dovrebbe aver registrato nel 4°un incremento dello 0,4% dopo il -1,4% del 3°, che scontava in pieno l’emergenza sanitaria. Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un +0,1%. Le spese per consumifamiglie hanno segnato un +0,3%. La domanda interna ha contribuito positivamente con un +0,9% mentre il commercio estero ha fornito un contributo negativo pari a -0,4 punti da +1,2 punti. (Foto: © Markus Glombitza / 123RF)

