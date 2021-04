(Di venerdì 30 aprile 2021) Proroga al 312021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il ...

Advertising

GiaPettinelli : Fisco: Mef, lo stop delle cartelle prorogato al 31 maggio - Politica - ANSA - CorriereQ : Fisco: Mef, stop cartelle prorogato al 31 maggio - AndFranchini : Fisco: Mef, lo stop delle cartelle prorogato al 31 maggio - Politica - ANSA - giornaleradiofm : Fisco: Mef, stop cartelle prorogato al 31 maggio: (ANSA) - ROMA, 30 APR - Proroga al 31 maggio 2021 della sospensio… - fisco24_info : Fisco: Mef, stop cartelle prorogato al 31 maggio: In corso di definizione provvedimento per rinvio -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Mef

Agenzia ANSA

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il ...68 del Decreto Cura Italia, ricorda il, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente ...StampaIl Ministero dell’economia ha annunciato che lo stop alle cartelle fiscali sarà prorogato al 31 maggio. In particolare il Mef comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo ch ...Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle. (ANSA) ...