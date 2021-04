Enel: il CdA delibera cessione a CDP Equity il 10% del capitale di Open Fiber (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Enel, riunitosi oggi sotto la presidenza di Michele Crisostomo, ha deliberato di avviare le procedure finalizzate alla cessione del 10% del capitale di Open Fiber a CDP Equity S.p.A., conferendo all’Amministratore Delegato apposito mandato al riguardo. In base all’offerta pervenuta da CDPE, il corrispettivo per la cessione del 10% del capitale di Open Fiber risulta pari a 530 milioni di euro, ed è inclusivo del trasferimento a CDPE del 20% della porzione Enel dello “shareholders’ loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. Esso è stato determinato come pro quota del corrispettivo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Michele Crisostomo, hato di avviare le procedure finalizzate alladel 10% deldia CDPS.p.A., conferendo all’Amministratore Delegato apposito mandato al riguardo. In base all’offerta pervenuta da CDPE, il corrispettivo per ladel 10% deldirisulta pari a 530 milioni di euro, ed è inclusivo del trasferimento a CDPE del 20% della porzionedello “shareholders’ loan” concesso ad, comprensivo degli interessi maturati. Esso è stato determinato come pro quota del corrispettivo ...

