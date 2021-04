Dal cantautore calabrese Francesco Maria Gallo, l'Inferno di Dante: rock electro sinfonico (Di venerdì 30 aprile 2021) A 700 anni dalla sua morte, le metafore sulla vita e sugli uomini del Sommo Poeta Dante Alighieri rivivono in un concept album che, tra sonorit anni 70 e suggestioni contemporanee, celebra i contenuti ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) A 700 anni dalla sua morte, le metafore sulla vita e sugli uomini del Sommo PoetaAlighieri rivivono in un concept album che, tra sonorit anni 70 e suggestioni contemporanee, celebra i contenuti ...

Video Intervista - MOTTA: l'attenzione alla quotidianità ... "I miei precedenti dischi erano troppo lontani da quello che propongo dal vivo", osserva il cantautore pisano, qui affiancato, tra gli altri, dai fidati compagni di tour Giorgio Maria Condemi (...

Dal cantautore calabrese Francesco Maria Gallo, l'Inferno di Dante: rock electro sinfonico

A 700 anni dalla sua morte, le metafore sulla vita e sugli uomini del Sommo Poeta Dante Alighieri rivivono in un concept album che, tra sonorità anni '70 e suggestioni contemporanee, celebra i contenuti ...

Essendo un cantautore rock ho avuto la folle idea di realizzare un opera rock ispirata alla Divina ... Aperto da Selva oscura , che mette in musica il primo canto, e lanciato dal singolo Caronte , il ...

RECENSIONE: MOTTA – “Semplice” Motta ha rilasciato il suo nuovo album, "Semplice", anticipato dal singolo "E poi finisco per amarti". Leggi la recensione su Newsic.it!

