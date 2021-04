Crotone-Inter | Conte | “Stiamo per fare qualcosa di straordinario Scudetto? Sarebbe un’opera d’arte”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Giornata di vigilia per l'si sfidano nel 34° turno di Serie A. Un appuntamento importante per i nerazzurri che potrebbero già centrare l'obiettivoin caso di vittoria all'Ezio Scida, e di vittoria o pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo. Una sfida analizzata alla vigilia dal tecnico della compagine meneghina, Antoniovenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Dovremol', se andiamo con un'idea diversa ci sarà una brutta sorpresa. Abbiamo massimo rispetto per loro, vogliono dimostrare contro la prima in classifica e candidata alla vittoria che meritano la A. Mi auguro che i ragazzi mi ascoltino. La visita del presidente? C'è stato un semplice saluto, non ci vedevamo da un po'. Ci ha fatto ...

- 'Mi aspetto una partita in cui, per quel che ci riguarda, dovrà esserci enorme attenzione. Non so se a fine gara dovranno far male più i muscoli o la testa. Se io avessi la certezza ...... "Domani dobbiamo andare a fare l', se faremo qualcosa di diverso, ci sarà qualche brutta sorpresa. Dobbiamo rispettare il, ma ci vuole ferocia. Questa annata deve finire nella giusta ...Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani sera - in trasferta contro il Crotone alle ore 18.Alla vigilia della sfida valida per la 34esima giornata di Serie A, Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti collegati.