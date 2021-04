Covid, l'indice Rt nazionale risale a 0,85 | I nuovi colori delle Regioni: Valle d'Aosta va in rosso, Sardegna in arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) La Valle d'Aosta passa in zona rossa, mentre la Sardegna viene promossa in arancione. Lo ha deciso il ministero della Saluta, sulla base dei dati del nuovo monitoraggio. Mentre l'indice Rt si porta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Lad'passa in zona rossa, mentre laviene promossa in. Lo ha deciso il ministero della Saluta, sulla base dei dati del nuovo monitoraggio. Mentre l'Rt si porta a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice Covid, Regioni: Sardegna torna arancione, solo Val d'Aosta in rosso L'indice Rt nazionale risale leggermente, arrivando a 0,85 rispetto a 0,81 della scorsa settimana. Cala invece l'incidenza settimanale, che passa da 159 a 146 casi per centomila abitanti. Ci sono tre ...

Indice Rt Italia e regioni Nel giorno dei possibili cambi di colore delle regioni , ecco l'ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute - Iss sull'andamento dell' epidemia da Covid . Fari puntati sull' indice Rt , che a livello nazionale è risalito a 0.85 , mentre la scorsa settimana era a quota 0.81 : in pratica siamo tornati allo stesso valore di due settimane fa . ...

Monitoraggio Covid. Torna a salire l'indice Rt che arriva a 0,85. Scende invece l'incidenza Quotidiano Sanità Covid: salgono a 63 i nuovi contagi. Una vittima, in calo i ricoveri in Terapia intensiva E' di un decesso, un uomo di 70 anni, il bilancio di oggi, 30 aprile, dell'emergenza Covid in provincia di Piacenza. Stando a quanto riportato dal bollettino sanitario diffuso dalla Regione Emilia Rom ...

Covid, l’Isola passa in zona arancione: l’assessore Nieddu chiede già la gialla Ora è ufficiale: da lunedì la Sardegna passa in zona arancione, ma ancora non è ancora chiaro se l'Isola resterà in arancione una o due settimane.

