Covid, la Campania resta gialla ma l'indice Rt 1 sale sopra l'1 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firma in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. E' in area rossa la regione Valle D'Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna (che lascia quindi il rosso). Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. L'esito del monitoraggio, dunque, ha portato a solo due cambi di colore rispetto alla settimana scorsa: le due regioni che, in base ai dati, sembravano in bilico sono rimaste nelle fasce di rischio dov'erano già: la Campania, pur con un Rt superiore a 1 (ma un rischio basso) rimane in giallo, mentre la Puglia resta in arancione dopo aver sperato nella "promozione" in zona gialla. Questo, quindi, il nuovo quadro ...

