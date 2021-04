Covid: il 3 maggio riaprono i siti archeologici vesuviani (3) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Costo dei biglietti: Pompei + Villa Regina (Boscoreale): dalle 9,00 alle 15,30: intero euro 16.00 – ridotto euro 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa; dalle 15,30: intero 10 euro – ridotto “¬ 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa; acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro; il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo sul biglietto ridotto di 2 euro Oplontis + Villa Regina (Boscoreale): euro 5.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Oplontis Villa Regina (Boscoreale): euro 2.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 ‘ Gratuità e riduzioni come da normativa.Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro. Il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Costo dei biglietti: Pompei + Villa Regina (Boscoreale): dalle 9,00 alle 15,30: intero euro 16.00 – ridotto euro 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa; dalle 15,30: intero 10 euro – ridotto “¬ 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa; acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro; il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo sul biglietto ridotto di 2 euro Oplontis + Villa Regina (Boscoreale): euro 5.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Oplontis Villa Regina (Boscoreale): euro 2.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 ‘ Gratuità e riduzioni come da normativa.Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro. Il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo ...

