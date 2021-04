Coronavirus, in Lombardia 41 decessi in 24 ore. Calano ancora gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 30 aprile 2021) Il bollettino del 30 aprile I dati di oggi 30 aprile 2021 Oggi, 30 aprile 2021, sono 2.214 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia contro i 2.304 di ieri. Si tratta della prima regione italiana per incremento di casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 41 decessi contro i 40 di ieri per un totale di 32.870 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoverati nei reparti Covid sono 3.495 (ieri 3.597, -102) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 550 pazienti (ieri 557, -7). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 16 contro i 17 di ieri. I guariti e i dimessi sono 719.265 (ieri 717.503, +1.762) mentre gli attualmente positivi sono 52.485 (ieri 52.074, +411). Nell’ultima giornata sono stati effettuati 53.645 tamponi contro i 51.253 di ieri per un ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Il bollettino del 30 aprile I dati di oggi 30 aprile 2021 Oggi, 30 aprile 2021, sono 2.214 i nuovi positivi alincontro i 2.304 di ieri. Si tratta della prima regione italiana per incremento di casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 41contro i 40 di ieri per un totale di 32.870 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoverati nei reparti Covid sono 3.495 (ieri 3.597, -102) mentre insi trovano550 pazienti (ieri 557, -7). Gliin rianimazione oggi sono 16 contro i 17 di ieri. I guariti e i dimessi sono 719.265 (ieri 717.503, +1.762) mentre gli attualmente positivi sono 52.485 (ieri 52.074, +411). Nell’ultima giornata sono stati effettuati 53.645 tamponi contro i 51.253 di ieri per un ...

