Cop26, ai giovani finalmente la voce per i processi decisionali (Di venerdì 30 aprile 2021) La COP25 tenutasi nel 2019 si concluse con un quasi nulla di fatto se paragonato all’impegno ambizioso, perentorio e veloce chiesto dagli scienziati e dai giovani di tutto il mondo. Guardando però con sguardo ottimista, sicuramente è meglio di niente e quello delle COP è l’unico strumento al momento disponibile per riunire al capezzale della Terra i Leader e risolvere la grave crisi esistenziale che stiamo affrontando. Ma siamo sicuri che possiamo accontentarci di un “meglio di niente” e di un rimando piuttosto che siglare un accordo insufficiente? Chiaramente no, il tempo che ci rimane è scandito dal Climate Clock di Manhattan e abbiamo imparato che la procrastinazione non è un ottimo alleato. Infatti causa pandemia da Covid-19 la Conferenza delle parti che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 è slittata ancora di un anno. La buona notizia è che il Bureau della COP, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) La COP25 tenutasi nel 2019 si concluse con un quasi nulla di fatto se paragonato all’impegno ambizioso, perentorio e veloce chiesto dagli scienziati e daidi tutto il mondo. Guardando però con sguardo ottimista, sicuramente è meglio di niente e quello delle COP è l’unico strumento al momento disponibile per riunire al capezzale della Terra i Leader e risolvere la grave crisi esistenziale che stiamo affrontando. Ma siamo sicuri che possiamo accontentarci di un “meglio di niente” e di un rimando piuttosto che siglare un accordo insufficiente? Chiaramente no, il tempo che ci rimane è scandito dal Climate Clock di Manhattan e abbiamo imparato che la procrastinazione non è un ottimo alleato. Infatti causa pandemia da Covid-19 la Conferenza delle parti che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 è slittata ancora di un anno. La buona notizia è che il Bureau della COP, ...

Advertising

SciGiovani : ?? Il Gruppo Giovani vi invita al workshop '#Clima di Cambiamenti: Noi & la #Chimica per un futuro più #sostenibile'… - itBritish : Con #TheClimateConnection, stiamo riunendo giovani di tutto il mondo per affrontare il cambiamento climatico. Scopr… - LukaszKort : RT @MiTE_IT: #EarthDay2021 non esiste discussione sul futuro del #Pianeta senza il contributo dei giovani. #Youth4Climate è l’evento che pr… - impact_ass_cult : RT @MiTE_IT: #EarthDay2021 non esiste discussione sul futuro del #Pianeta senza il contributo dei giovani. #Youth4Climate è l’evento che pr… - IreneDA87 : RT @MiTE_IT: #EarthDay2021 non esiste discussione sul futuro del #Pianeta senza il contributo dei giovani. #Youth4Climate è l’evento che pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cop26 giovani Il Salone del Mobile si farà 'e sarà comunque attrattivo' 'Per noi settembre è importantissimo perché ci sarà il Salone, ma anche la pre Cop26. C'è l'incontro dei giovani della Cop, sento già quelli della moda che puntano a ripartire a giugno. Penso che ...

Cambiamenti climatici e questioni migratorie nel confronto tra i giovani (29/04/2021) 'Voi giovani siete un motore di cambiamento fondamentale - ha commentato l'ambasciatrice Jill ... Le decisioni che prenderemo alla COP26, che il Regno Unito sta organizzando in partnership con l'Italia, ...

Cop26, ai giovani finalmente la voce per i processi decisionali L'HuffPost Cop26, ai giovani finalmente la voce per i processi decisionali La COP25 tenutasi nel 2019 si concluse con un quasi nulla di fatto se paragonato all’impegno ambizioso, perentorio e veloce chiesto dagli scienziati e dai giovani di tutto il mondo. Guardando ...

Il Salone del Mobile si farà «e sarà comunque attrattivo» Il Salone del Mobile 2021 si farà. «Come sarà la versione non lo abbiamo ancora capito, però sarà un evento molto attrattivo»: a dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dell'inedita ver ...

'Per noi settembre è importantissimo perché ci sarà il Salone, ma anche la pre. C'è l'incontro deidella Cop, sento già quelli della moda che puntano a ripartire a giugno. Penso che ...'Voisiete un motore di cambiamento fondamentale - ha commentato l'ambasciatrice Jill ... Le decisioni che prenderemo alla, che il Regno Unito sta organizzando in partnership con l'Italia, ...La COP25 tenutasi nel 2019 si concluse con un quasi nulla di fatto se paragonato all’impegno ambizioso, perentorio e veloce chiesto dagli scienziati e dai giovani di tutto il mondo. Guardando ...Il Salone del Mobile 2021 si farà. «Come sarà la versione non lo abbiamo ancora capito, però sarà un evento molto attrattivo»: a dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dell'inedita ver ...