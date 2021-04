Cobolli Gigli sul caso Suarez: “Difficile credere alle parole di Agnelli” (Di venerdì 30 aprile 2021) Giovanni Cobolli Gigli ex presidente della Juventus è intervenuto a Radio Crc durante ‘Arena Maradona’. L’ex dirigente si è soffermato sul caso Suarez ed in particolare sulle parole di Andrea Agnelli, attuale presidente della Juventus che ha detto ai magistrati di Perugia di non sapere nulla della bozza contrattuale di Luis Suarez. “Le dichiarazioni sul caso Suarez e il flop della Superlega hanno spinto Agnelli in un momento complicato. E’ in difficoltà. Sarà la famiglia Agnelli a decidere se confermarlo alla guida della Juve o no” dice Cobolli Gigli che aggiunge: ““Le parole pronunciate da Agnelli sul caso ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 aprile 2021) Giovanniex presidente della Juventus è intervenuto a Radio Crc durante ‘Arena Maradona’. L’ex dirigente si è soffermato suled in particolare sulledi Andrea, attuale presidente della Juventus che ha detto ai magistrati di Perugia di non sapere nulla della bozza contrattuale di Luis. “Le dichiarazioni sule il flop della Superlega hanno spintoin un momento complicato. E’ in difficoltà. Sarà la famigliaa decidere se confermarlo alla guida della Juve o no” diceche aggiunge: ““Lepronunciate dasul...

