Bari, scoperto arsenale da guerra in una masseria: 65 mitragliatori, bombe a mano e 300 detonatori (Di venerdì 30 aprile 2021) Dai fucili d'assalto alle mine anticarro e alle bombe a mano. Un arsenale da guerra è stato sequestrato in una masseria ad Altamura, in provincia di Bari, dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 aprile 2021) Dai fucili d'assalto alle mine anticarro e alle. Undaè stato sequestrato in unaad Altamura, in provincia di, dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo...

Ultime Notizie dalla rete : Bari scoperto Bari, scoperto arsenale da guerra in una masseria: 65 mitragliatori, bombe a mano e 300 detonatori Dai fucili d'assalto alle mine anticarro e alle bombe a mano. Un arsenale da guerra stato sequestrato in una masseria ad Altamura, in provincia di Bari, dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo pugliese, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. A darne notizia la Dda leccese, a conclusione ...

Arsenale sequestrato in Puglia,in carcere proprietario villa A., proprietario della villa dove ieri la Squadra mobile della Questura di Bari ha scoperto un arsenale con armi da guerra durante una perquisizione disposta dalla Dda di Lecce. L'uomo risponde di ...

Bari, scoperto arsenale da guerra in una masseria: 65 mitragliatori, bombe a mano e 300 detonatori

