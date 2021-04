Astrazeneca raddoppia gli utili; 275 milioni di dollari nel primo trimestre 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021) E' la prima volta che la società riporta i dati economici sul suo vaccino.fa sapere che non riceveràda questo fronte durante la pandemia

L'HuffPost

ha inoltre beneficiato di un aumento delle vendite dei nuovi trattamenti, in particolare in oncologia, una delle sue specialità....fornitura di vaccini che permetterà di colmare il gap accumulato per le inadempienze di... DELIVERY HERO (+9,47%)GLI UTILI Anche a Londra le note più liete arrivano dal fronte ...Le vendite delle dosi hanno portato la cifra a 275 milioni di dollari. È la prima volta che la società riporta i dati economici derivanti dal suo prodotto anti Covid ...L'azienda farmaceutica rivela il giro d'affari nel primo trimestre 2021: 275 milioni di euro con le vendite del vaccino ...