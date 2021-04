Andria | armi nascoste sotto a una botola sigillata dentro una masseria | l' indagine su un giudice arrestato e la criminalità

(Di venerdì 30 aprile 2021) È forse «il più importante sequestro dimai effettuato nel Paese», così commenta a caldo il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, che, di solito, non...

Lesono state trovate in un nascondiglio all'interno della masseria... ma la notizia è trapelata ieri sera, hanno scoperto nelle campagne di, in direzione Corato, un ingente quantitativo di, munizioni ed esplosivi vari, celati in una cantina di un casolare, ...È forse «il più importante sequestro di armi mai effettuato nel Paese», così commenta a caldo il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, che, di solito, ...Un arsenale da guerra, composto da 65 fucili mitragliatori d’assalto (Uzi, kalashnikov, M12, AR15), 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 deto ...