Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni del settimo serale: la puntata si conclude con un ballerino in meno (Di venerdì 30 aprile 2021) Sabato 1 maggio andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 20, che è stata registrata giovedì 29 aprile. La tensione è sempre più alta per i concorrenti, che sentono avvicinarsi il momento della finale. Anche questa settimana uno dei ragazzi dovrà dire addio alla scuola e sembra proprio che dopo l’eliminazione di un cantate questa volta sarà la categoria “ballo” a perdere uno dei suoi rappresentanti. Amici, la prima manche: Pettinelli e Peparini rompono il ghiaccio Le ultime puntate del serale di Amici di Maria De Filippi si sono aperte sempre a favore della squadra rappresentata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il duo di coach è infatti stato sorteggiato per più sere di fila, ma come riporta Il Vicolo delle News per questa volta ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Sabato 1 maggio andrà in onda la settimadeldi20, che è stata registrata giovedì 29 aprile. La tensione è sempre più alta per i concorrenti, che sentono avvicinarsi il momento della finale. Anche questa settimana uno dei ragazzi dovrà dire addio alla scuola e sembra proprio che dopo l’eliminazione di un cantate questa volta sarà la categoria “ballo” a perdere uno dei suoi rappresentanti., la prima manche: Pettinelli e Peparini rompono il ghiaccio Le ultime puntate deldidiDesi sono aperte sempre a favore della squadra rappresentata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il duo di coach è infatti stato sorteggiato per più sere di fila, ma come riporta Il Vicolo delle News per questa volta ...

