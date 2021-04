Al via il pass Covid in Ue: la fase di test anche in Italia dal 10 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Il sistema di gestione dei nuovi certificati digitali Covid Ue sarà operativo dal primo giugno. Lo si apprende da fonti Ue, secondo cui il via libera arriverà dopo una sperimentazione che inizierà il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Il sistema di gestione dei nuovi certificati digitaliUe sarà operativo dal primo giugno. Lo si apprende da fonti Ue, secondo cui il via libera arriverà dopo una sperimentazione che inizierà il ...

Advertising

ArtemisiaErico : Green pass, il Parlamento Ue dà il primo via libera: 'I test siano gratuiti'. Nodo privacy in Italia: i medici di b… - go_daniele : RT @Napalm51: Via quota 100, è strategia. Pass verde, è strategia. Locali solo esterni, è strategia. Prestiti UE, è strategia. Vaccini obbl… - MediasetTgcom24 : Al via il pass Covid in Ue: la fase di test anche in Italia dal 10 maggio #pass - carlossartori19 : RT @Napalm51: Via quota 100, è strategia. Pass verde, è strategia. Locali solo esterni, è strategia. Prestiti UE, è strategia. Vaccini obbl… - delfinottero : RT @_cieloitalia: Green pass, via libera dall’Europa. Ma i medici si rifiutano di firmarlo. Hanno votato a favore 540 deputati; 119 contro… -