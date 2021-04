Wladimir Belli | “Fabio Aru può ispirarsi al modello Cavendish Ripartire dal basso per rinascere”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Archiviata la travagliata esperienza triennale con la maglia della UAE Emirates,Aru si è rimesso in gioco con il Team Qhubeka Assos. I tempi delle vittore appaiono ormai datati: l’unico successo del sardo in una grande corsa a tappe risale al 2015, quando trionfò alla Vuelta di Spagna; in quello stesso anno giunse anche secondo al Giro d’Italia, battuto solo dal fuoriclasse spagnolo Alberto Contador. Sempre alla Corsa Rosa colse una prestigiosa terza piazza nel 2014, mentre al Tour de France 2017, dopo aver vestito anche la maglia gialla, ci classificò quinto a Parigi. La carriera del Cavaliere dei Quattro Mori si può riassumere così, almeno per il momento. Il 30enne nativo di Gavino Monreale ha intrapreso un paziente percorso per ritrovare in primis la serenità perduta. “Nel 2019 ho subito un intervento chirurgico che mi ha costretto a fermarmi per tre mesi, ...