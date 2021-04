Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a lezione di tecnologia dai nipoti (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano inel mondo della. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior. “per” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all'di, e selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi ...

