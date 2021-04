Trapani | stuprata dal branco a 18 anni 4 arresti

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) A Mazara del Vallo () arrestati 4 giovani, tutti tra i 20 ed i 24, per violenza sessuale di gruppo aggravata. Due si trovano in carcere, gli altri sono ai domiciliari. Insieme hanno stuprato una giovane durante una festa in una casa di villeggiatura. La festa era stata messa su col preciso scopo di abusare della giovane. Lo scorso 8 febbraio la ragazza ha denunciato la violenza subìta, affermando di esser stata tratta con l’inganno nella villetta. Si è fidata dei suoi due amici di vecchia data. L’hanno fatta bere, poi uno dei 4 l’ha portata al piano di sopra per un rapporto sessuale. All’improvviso, però, l’amico avrebbe chiamato gli altri tre. La 18enne ha raccontato di aver iniziato ad urlare e aver cercato di ribellarsi, a i quattro l’avrebbero violentata procurandole lividi e contusioni su tutto il corpo. I 4 ridevano mentre ...