Trading online: si punta sempre di più sui corsi di formazione per diventare trader (Di giovedì 29 aprile 2021) In Italia si sta osservando una vera e propria febbre da Trading, con una crescita significativa degli investitori titolari di un conto di Trading su una delle numerose piattaforme autorizzate nel nostro paese. Facendo riferimento ai dati più recenti relativi ai broker online si nota una crescita dell'85% tra il 2018 ed il 2019. Negli ultimi dodici mesi invece le piattaforme di investimento hanno visto un aumento sia degli iscritti che delle transazioni effettuate, basti pensare che eToro – al momento uno dei migliori broker in assoluto – è riuscito a superare i venti milioni di clienti. Parallelamente alla crescita dell'interesse per le piattaforme di Trading digitale, si sta osservando in Italia anche un aumento dell'interesse per la formazione. Gli aspiranti trader hanno capito, ...

