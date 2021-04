Terrorismo, cagliaritano indagato per il conflitto in Ucraina (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli agenti della Digos hanno notificato a un 50enne residente in provincia di Cagliari il provvedimento di divieto di espatrio nell'ambito di un'operazione contro il Terrorismo internazionale. L'uomo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli agenti della Digos hanno notificato a un 50enne residente in provincia di Cagliari il provvedimento di divieto di espatrio nell'ambito di un'operazione contro ilinternazionale. L'uomo, ...

