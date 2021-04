Spagna | Igor il Russo condannato all' ergastolo per tre omicidi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Carcere a vita per Norbert Feher, aliasil. Il pericoloso assassino è stato infattiin(dove era stato catturato dopo essersi reso protagonista di varianche in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Igor

la Repubblica

Norbert Feher, aliasil Russo, è stato condannato dal giudice del tribunale di Teruel, in, alla pena massima, l'ergastolo reversibile, per gli omicidi commessi ad Andorra il 14 dicembre 2017. Si tratta dell'...MADRID - Norbert Feher, aliasil Russo, è stato condannato inalla massima pena - un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni - per uno dei tre omicidi di cui è ...Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato dal giudice del tribunale di Teruel, in Spagna, alla pena massima, l’ergastolo reversibile, per gli om ...MADRID - Norbert Feher, colpevole di aver ucciso 5 persone nel 2017, è stato condannato all'ergastolo in Spagna. La pena potrà essere ridotta solo a determinate condizioni e soltanto dopo 30 anni di r ...