Silvio Berlusconi è ricoverato da parecchi giorni: ecco le sue attuali condizioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo tanto tempo, il processo milanese “Ruby ter” è stato sospeso fino alle future dimissioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dallo scorso 6 aprile. L’istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dal legale dell’ex premier, Federico Cecconi, è stata accolta dai giudici, che hanno rinviato l’udienza al 19 maggio. In caso di uscita dall’ospedale dell’ex premier per quella data, se la difesa segnalerà ulteriori problemi di salute, il Tribunale deciderà se disporre una perizia con accertamenti medici specifici. Come sta Silvio Berlusconi? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@SilvioBerlusconi ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo tanto tempo, il processo milanese “Ruby ter” è stato sospeso fino alle future dimissioni dial San Raffaele dallo scorso 6 aprile. L’istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dal legale dell’ex premier, Federico Cni, è stata accolta dai giudici, che hanno rinviato l’udienza al 19 maggio. In caso di uscita dall’ospedale dell’ex premier per quella data, se la difesa segnalerà ulteriori problemi di salute, il Tribunale deciderà se disporre una perizia con accertamenti medici specifici. Come sta? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nel 2013 Silvio Berlusconi viene condannato definitivamente per aver evaso 7 milioni d… - Corriere : Silvio Berlusconi ricoverato da 22 giorni per «strascichi del Covid» - repubblica : ?? Ruby Ter, processo sospeso fino a quando Silvio Berlusconi resta ricoverato in ospedale - MaiorinoM5S : A @1giornodapecora Tajani risponde così a chi gli chiede se Silvio Berlusconi possa ambire al Quirinale: 'E perché… - Vinskr1 : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nel 2013 Silvio Berlusconi viene condannato definitivamente per aver evaso 7 milioni di euro.… -