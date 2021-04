Senerchia, esegue opere in area protetta senza autorizzazione: denunciato 70enne (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato un 70enne di Calabritto ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni”, “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” nonché “opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”. Nello specifico, all’interno della riserva regionale Foce Sele – Tanagro ricadente in agro del Comune di Senerchia, mediante l’utilizzo di un escavatore cingolato, l’anziano aveva proceduto alla ripulitura totale dello strato erbaceo ed arbustivo tipico della macchia mediterranea ed al prelievo di piante secche e sradicate, accantonandole su un piazzale dell’alveo del fiume Sele, di proprietà del Demanio dello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hannoundi Calabritto ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni”, “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” nonché “eseguite in asdio in difformità da essa”. Nello specifico, all’interno della riserva regionale Foce Sele – Tanagro ricadente in agro del Comune di, mediante l’utilizzo di un escavatore cingolato, l’anziano aveva proceduto alla ripulitura totale dello strato erbaceo ed arbustivo tipico della macchia mediterranea ed al prelievo di piante secche e sradicate, accantonandole su un piazzale dell’alveo del fiume Sele, di proprietà del Demanio dello ...

Advertising

anteprima24 : ** #Senerchia, esegue opere in area protetta senza autorizzazione: denunciato #70enne ** - bassairpinia : SENERCHIA (AV) – Esegue opere in area protetta in assenza di autorizzazione: 70enne denunciato dai Carabinieri Fore… -

Ultime Notizie dalla rete : Senerchia esegue Senerchia, esegue opere in area protetta senza autorizzazione: denunciato 70enne anteprima24.it Senerchia, esegue opere in area protetta senza autorizzazione: denunciato 70enne I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato un 70enne di Calabritto ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni”, “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno ...

Senerchia (Av) – opere in area protetta in assenza di autorizzazione: 70enne denunciato I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato un 70enne di Calabritto ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni”, “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno ...

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato un 70enne di Calabritto ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni”, “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno ...I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato un 70enne di Calabritto ritenuto responsabile dei reati di “Invasione di terreni”, “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno ...