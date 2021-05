Scuola d’estate, azioni di rinforzo mirate: Italiano e Matematica per i più piccoli, Summer School e stage per studenti superiori (Di giovedì 29 aprile 2021) Il piano per la Scuola d'estate è pronto: il ministero ha pubblicato la circolare con le indicazioni per le scuole. Le azioni saranno mirate e personalizzate per gli studenti del primo ciclo e per quelli del secondo ciclo d'istruzione. Se infatti i primi hanno potuto frequentare, nonostante la pandemia, prevalentemente le lezioni in presenza, i secondi hanno dovuto seguire le lezioni per lo più da remoto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Il piano per lad'estate è pronto: il ministero ha pubblicato la circolare con le indicper le scuole. Lesarannoe personalizzate per glidel primo ciclo e per quelli del secondo ciclo d'istruzione. Se infatti i primi hanno potuto frequentare, nonostante la pandemia, prevalentemente le lezioni in presenza, i secondi hanno dovuto seguire le lezioni per lo più da remoto L'articolo .

TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Sport, laboratori e stampa 3D: 'Anche le medie a scuola d’estate' - afradoc : RT @marisamoles: 510 milioni di euro stanziati per la 'scuola d'estate' (che immagino sarà presa d'assalto, specie dagli studenti delle scu… - ProDocente : Scuola d’estate, azioni di rinforzo mirate: Italiano e Matematica per i più piccoli, Summer School e stage per stud… - orizzontescuola : Scuola d’estate, azioni di rinforzo mirate: Italiano e Matematica per i più piccoli, Summer School e stage per stud… - rep_milano : Sport, laboratori e stampa 3D: 'Anche le medie a scuola d’estate' -