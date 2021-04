Roma: Udc, avviato confronto con Cambiamo su elezioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - avviato il confronto tra l'Unione di Centro di Roma e il movimento Cambiamo di Toti di Roma sulle prossime elezioni nella Capitale. In particolare è emerso il quadro mortificante della gestione dell'Amministrazione Raggi, che ha fatto precipitare Roma ultima in classifica per la qualità dei servizi e l'assenza totale di investimenti, rendendo così la città distante anni luce dalle capitali europee".E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa nazionale Udc. "Udc e Cambiamo hanno convenuto sulla necessità di non disperdere le energie del mondo cattolico liberale e civico di Roma. In tema si scelta del candidato sindaco, le due forze politiche auspicano che la coalizione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr. (Adnkronos) -iltra l'Unione di Centro die il movimentodi Toti disulle prossimenella Capitale. In particolare è emerso il quadro mortificante della gestione dell'Amministrazione Raggi, che ha fatto precipitareultima in classifica per la qualità dei servizi e l'assenza totale di investimenti, rendendo così la città distante anni luce dalle capitali europee".E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa nazionale Udc. "Udc ehanno convenuto sulla necessità di non disperdere le energie del mondo cattolico liberale e civico di. In tema si scelta del candidato sindaco, le due forze politiche auspicano che la coalizione di ...

