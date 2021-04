Prosegue il braccio di ferro sul Copasir | i rischi del duello Lega-Fdi

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ildisulsta diventando una delle più scottanti problematiche della politica nazionale. Trasformandosi da nodo politico a questione dirimente per il futuro assetto della XVIII Legislatura, dei rapporti tra il governo Draghi e l’opposizione e della coalizione di centro-destra maggioritaria nei sondaggi elettorali ma ancora non organica come potenziale blocco di potere. InsideOver.