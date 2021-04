Pontina | potenziamento e riqualificazione | oggi l’evento online di Anas e Regione Lazio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si svolgeràpomeriggio alle ore 16:00on line “Piano didella”. Nel corso delsi annunceranno importanti cambiamenti per la SS148. Tra questi, gli automobilisti sperano che ci saranno anche le variazioni dei limiti di velocità da 60 a 90 chilometri orari. Prenderanno la parola: – Massimo Simonini, Amministratore Delegato; – Nicola Zingaretti, Presidente della. Sarà possibile seguire la diretta delsui canali ufficiali Facebook e Youtubeo utilizzando il sito www.eventistrade.it A breve tutti gli aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

