Piano pandemico | è importante lottare contro il virus ma è difficile farlo senza armi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un mio caro amico ha dovuto fare con urgenza un intervento al cuore. Dopo circa quindici giorni, come un orologio svizzero, è stato colpito dal Coronaed ora lotta con tutto il cuore per sconfiggerlo. Era necessario l’intervento ed è. Molto diverso è doveravereperché lenon sono state preparate in tempo. La magistratura di Bergamo da tempo indaga sulle inadeguatezze del protocollodurante la prima ondata. Quella che ci ha fatto scalare la classifica e arrivare al primo posto per numero di morti in relazione alla popolazione. Aspettiamo fiduciosi l’esito delle indagini come le aspettano i parenti delle vittime della zona italiana più colpita. Ma da allora realmente è cambiato qualcosa? Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piano pandemico

... è il momento di restare uniti, ci sarà tempo per capire le responsabilità del singolo, ad esempio sul, ma non questo non è né Sileri né Speranza, a mio avviso è un problema legato a ...... è il momento di restare uniti, ci sarà tempo per capire le responsabilità del singolo, ad esempio sul, ma non questo non è nè Sileri nè Speranza, a mio avviso è un problema legato a ...Nella maggioranza il pressing arriva da Lega, Forza Italia, Udc, Cambiamo da una parte, e da Iv dall’altra. Dall’opposizione c’è Fratelli d’Italia. Tutti puntano sull ’istituzione di una commissione d ...«Ogni volta che esce una variante si genera il panico, bisognerebbe essere più attenti nella comunicazione - ha affermato Sileri -. Non necessariamente le varianti sono più aggressive o contagiose, ma ...