Per Cartabia l'arresto dei terroristi era "una pagina da chiudere, non una vendetta" (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - "Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c'è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli", dice in un'intervista al Corriere della Sera la ministra della Giustizia Marta Cartabia in merito agli arresti dei sette terroristi italiani che vivevano in Francia, ma "decisivo è stato anche il fatto che, mai come ora, tutte le nostre istituzioni si sono mosse in modo compatto e tempestivo". Per Cartabia, infatti, "nessun ordinamento giuridico può permettersi che una pagina cosi' lacerante della storia nazionale resti nell'ambiguità, e resti irrisolta" ma assicura anche che "la nostra volontà di riproporre la richiesta delle estradizioni non risponde nel modo più assoluto ad una sete di vendetta, che mi è estranea, ma ad un imperioso bisogno di chiarezza, fondamento di ogni reale ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - "Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c'è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli", dice in un'intervista al Corriere della Sera la ministra della Giustizia Marta Cartabia in merito agli arresti dei setteitaliani che vivevano in Francia, ma "decisivo è stato anche il fatto che, mai come ora, tutte le nostre istituzioni si sono mosse in modo compatto e tempestivo". Per Cartabia, infatti, "nessun ordinamento giuridico può permettersi che unacosi' lacerante della storia nazionale resti nell'ambiguità, e resti irrisolta" ma assicura anche che "la nostra volontà di riproporre la richiesta delle estradizioni non risponde nel modo più assoluto ad una sete di, che mi è estranea, ma ad un imperioso bisogno di chiarezza, fondamento di ogni reale ...

Advertising

Agenzia_Italia : Per Cartabia l'arresto dei terroristi era 'una pagina da chiudere, non una vendetta' - fisco24_info : Per Cartabia l'arresto dei terroristi era 'una pagina da chiudere, non una vendetta': AGI - 'Questa vicenda si prot… - BabbaiFabry : RT @AnnaMacina73: L’arresto in Francia dei sette terroristi italiani è frutto di uno scambio costante tra Italia e Francia. Un ringraziamen… - francescade54 : RT @AnnaMacina73: L’arresto in Francia dei sette terroristi italiani è frutto di uno scambio costante tra Italia e Francia. Un ringraziamen… - madipach : RT @AnnaMacina73: L’arresto in Francia dei sette terroristi italiani è frutto di uno scambio costante tra Italia e Francia. Un ringraziamen… -