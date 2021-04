Paola Caruso esagera con Photoshop e scompare l’ombelico. Il web insorge tra critiche e ilarità. (Di giovedì 29 aprile 2021) Paola Caruso esagera con Photoshop e scompare l'ombelico. Il web insorge tra critiche e ilarità.Quando Paola Caruso ha deciso di regalare un selfie a tutti gli ammiratori che la seguono sui social non voleva certo alzare un polverone mediatico. È quello che purtroppo è successo nelle ultime ore. La Caruso, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae in beatitudine su un lettino da spiaggia in posa non proprio naturale a dire il vero. Se poi al contorsionismo aggiungi persino un filtro sbagliato e un ritocchino con Photoshop, che mio nipote di 5 anni lo fa meglio, allora te la sei cercata. Gli haters, persino i più pigri, si son passati la voce: "ehi smolla un attimo Valerio Scanu ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021)conl'ombelico. Il webtra.Quandoha deciso di regalare un selfie a tutti gli ammiratori che la seguono sui social non voleva certo alzare un polverone mediatico. È quello che purtroppo è successo nelle ultime ore. La, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae in beatitudine su un lettino da spiaggia in posa non proprio naturale a dire il vero. Se poi al contorsionismo aggiungi persino un filtro sbagliato e un ritocchino con, che mio nipote di 5 anni lo fa meglio, allora te la sei cercata. Gli haters, persino i più pigri, si son passati la voce: "ehi smolla un attimo Valerio Scanu ...

