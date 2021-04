Non è escluso che La Casa di Carta possa proseguire oltre la stagione 5: “Ma non subito” (Di giovedì 29 aprile 2021) La Casa di Carta 5 è stata annunciata da Netflix come l’ultima stagione della serie, partita con due capitoli nel 2017 arrivati sulla piattaforma dopo un mezzo flop sulla tv generalista spagnola Antena3 e diventata rapidamente un fenomeno globale. Ma se è indubitabile che la stagione 5 è stata concepita come conclusiva, non è detto che la serie sia definitivamente chiusa e che il suo capitale di popolarità non possa essere sfruttato ancora in futuro. Il suo creatore Alex Pina ha confermato di aver scritto una stagione finale de La Casa di Carta brutale ed epica, ma ci sono ancora le idee su alcuni spin-off che circolano tra gli addetti ai lavori e, più in generale, non è esclusa la possibilità di un revival nei prossimi anni. Lo confermano le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladi5 è stata annunciata da Netflix come l’ultimadella serie, partita con due capitoli nel 2017 arrivati sulla piattaforma dopo un mezzo flop sulla tv generalista spagnola Antena3 e diventata rapidamente un fenomeno globale. Ma se è indubitabile che la5 è stata concepita come conclusiva, non è detto che la serie sia definitivamente chiusa e che il suo capitale di popolarità nonessere sfruttato ancora in futuro. Il suo creatore Alex Pina ha confermato di aver scritto unafinale de Ladibrutale ed epica, ma ci sono ancora le idee su alcuni spin-off che circolano tra gli addetti ai lavori e, più in generale, non è esclusa la possibilità di un revival nei prossimi anni. Lo confermano le ...

Advertising

teatrolafenice : ????«Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno»???? ?? Nasceva oggi William Shakespeare. Scoprì l'uomo, s… - macfaddish : RT @Andinika6: Ecco cosa comporta la carne. Nessun animale ne è escluso, che sia da affezione o meno. Non c’è differenza tra chi mangia il… - flyjawayy : @sangionotami per tutti sarà un dispiacere perché ora come ora meritano tutti, nessuno escluso. Se devo proprio sce… - Darktiv : L'anti establishment Alessandro Di Battista (@ale_dibattista) :'Il problema del #M5S è politico non organizzativo,… - fainformazione : Un documentario che punta a mettere in cattiva luce la figura di Giulio Regeni su YouTube, a poche ore dalla prima… -