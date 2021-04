Milano-Bicocca lancia ‘Cyber scuola’ | nonni a lezione di tecnologia dai nipoti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano inel mondo della. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane ...