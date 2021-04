“Mi sono lasciata con Pierpaolo”. Giulia Salemi, l’annuncio è un fulmine a ciel sereno: “Ho dovuto”. Ma dopo 30 minuti la verità (Di giovedì 29 aprile 2021) È stato un pomeriggio intenso quello in cui Giulia Salemi, senza nessuna spiegazione ha scritto un post su Instagram di questa levatura: “Mi sono lasciata con Pierpaolo Pretelli”. Così, senza altre parole, Giulia ha letteralmente fatto preoccupare i tantissimi fan che la seguono, soprattutto visto che i due erano insieme a Roma. “Ho dovuto. Presto seguiranno aggiornamenti” ha poi ulteriormente specificato. I fan della coppia nel panico: “Ma cosa è successo, racconta!”. Ma dopo circa 30 minuti Giulia ha rivelato che si trattava di uno scherzo e che non fosse successo nulla. Ma cosa è successo? Pierpaolo e Giulia stanno insieme e sono senza dubbio innamoratissimi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) È stato un pomeriggio intenso quello in cui, senza nessuna spiegazione ha scritto un post su Instagram di questa levatura: “MiconPretelli”. Così, senza altre parole,ha letteralmente fatto preoccupare i tantissimi fan che la seguono, soprattutto visto che i due erano insieme a Roma. “Ho. Presto seguiranno aggiornamenti” ha poi ulteriormente specificato. I fan della coppia nel panico: “Ma cosa è successo, racconta!”. Macirca 30ha rivelato che si trattava di uno scherzo e che non fosse successo nulla. Ma cosa è successo?stanno insieme esenza dubbio innamoratissimi. ...

