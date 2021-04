Mercoledì 28 Aprile 2021 – 321ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 29 aprile 2021) seduta Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha respinto le mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della salute Roberto Speranza (con 221 voti contrari, 29 favorevoli e 3 astensioni la mozione n. 341; con 206 voti contrari, 29 favorevoli e 2 astensioni la mozione n. 342; con 204 contrari, 28 favorevoli e 2 astensioni la mozione n. 343). Il sen. Zaffini (FdI), illustrando la mozione n. 341, ha evidenziato che l’Italia è al primo posto per numero di decessi ogni 100.000 abitanti e al terzo posto per tasso di letalità; la mozione di sfiducia non riguarda soltanto l’operato del Ministro bensì l’intero apparato (Cts, Aifa, Istituto superiore di sanità, Agenas) che non ha aggiornato il piano pandemico né il protocollo di cure domiciliari e ha gestito l’emergenza in modo caotico e approssimativo. Il sen. Paragone (Misto), illustrando la mozione n. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha respinto le mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della salute Roberto Speranza (con 221 voti contrari, 29 favorevoli e 3 astensioni la mozione n. 341; con 206 voti contrari, 29 favorevoli e 2 astensioni la mozione n. 342; con 204 contrari, 28 favorevoli e 2 astensioni la mozione n. 343). Il sen. Zaffini (FdI), illustrando la mozione n. 341, ha evidenziato che l’Italia è al primo posto per numero di decessi ogni 100.000 abitanti e al terzo posto per tasso di letalità; la mozione di sfiducia non riguarda soltanto l’operato del Ministro bensì l’intero apparato (Cts, Aifa, Istituto superiore di sanità, Agenas) che non ha aggiornato il piano pandemico né il protocollo di cure domiciliari e ha gestito l’emergenza in modo caotico e approssimativo. Il sen. Paragone (Misto), illustrando la mozione n. ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì Aprile Biden tra welfare, verde (e Roosevelt) I primi 100 giorni del presidente che vuole trasformare l'America Tutto all'interno di una cornice politica, di un messaggio indirizzato ai deputati e senatori che ieri sera, mercoledì 28 aprile, hanno ascoltato il suo primo discorso al Congresso. Alle sue spalle, ...

Lugo. Il 'mistero' della morte di Francesco Baracca. Nell'ultimo libro di Mauro Antonellini. L'autore ha presentato il volume Francesco Baracca, morte di un eroe ( Tipografia Faentina Editrice, 2020) online mercoledì 28 aprile, alle 18. La presentazione è stata trasmessa in diretta sulle ...

