Manchester United-Roma, Solskjaer punge: “Notte del 7-1 fu fantastica” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di andata di Europa League contro la Roma: l’allenatore dei ‘Red Devils’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Il tecnico delOle Gunnarha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di andata di Europa League contro la: l’allenatore dei ‘Red Devils’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - zazoomblog : Manchester United-Roma diretta dalle 21. Formazioni: Cavani titolare Fonseca con Dzeko - #Manchester #United-Roma… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: Zago a poche ore da #ManUtdRoma #UEL: 'Stasera dobbiamo avere la stessa grinta contro il Manchester United' https://t.c… -