Main sponsor, Inter tante le opzioni sul tavolo: Pirelli potrebbe uscire anche sul retro (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Inter in cerca del nuovo Main sponsor Continua la ricerca dell'Inter del nuovo Main sponsor che dal prossimo 1 luglio prenderà il posto di Pirelli sulle maglie nerazzurre. Sono diverse le opzioni sul tavolo del club nerazzurro e non è da escludere un addio definitivo dell'attuale, anche dal retro. "Sul tavolo ci sono diverse opzioni: dall'addio definitivo alla continuazione del rapporto con il marchio posizionato sul retro delle divise, come avviene già oggi con il brand Driver. Intanto, il club milanese prosegue nella ricerca del nuovo sponsor: "l'obiettivo è quello di arrivare a incassare intorno ai 25/30 milioni, operazione ...

