Le Iene, scherzo a Gianni Sperti, lui sbotta a telefono con Maria De Filippi: “Ma vaffa…” (VIDEO) (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri, martedì 27 aprile, è andato in onda lo scherzo che Le Iene hanno fatto a Gianni Sperti. Era da un po’ di giorni che si parlava di questa burla e, finalmente, i telespettatori hanno potuto prendere visione del filmato integrale. Complici dello staff del programma di Italia 1 sono state anche Tina Cipollari e L'articolo provIene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri, martedì 27 aprile, è andato in onda loche Lehanno fatto a. Era da un po’ di giorni che si parlava di questa burla e, finalmente, i telespettatori hanno potuto prendere visione del filmato integrale. Complici dello staff del programma di Italia 1 sono state anche Tina Cipollari e L'articolo provda KontroKultura.

Advertising

lasottona___ : RT @ssscsara: Ma io voglio uno scherzo delle #iene alla Ferilli. Possiamo organizzare una petizione??????? - Biancas86857523 : @pierpaolo_e Pensavo che la diretta dell'altra sera bastasse per una settimana, ma lo scherzo delle iene, insuperab… - Lena71533203 : @Elenia_98 Lo scherzo delle Iene ?????? - giulia81841427 : @Elisa182 Per via delle scherzo che è stato fatto dalle iene...?? - Possoditerlo : Ecco ora tutto si spiega la diretta andata male delle daylia era uuno scherzo delle iene! Mamma mia! Non vedo l'ora… -