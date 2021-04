Lazio, un record all'orizzonte: serve per lo scatto Champions (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - Vietato sbagliare, la Lazio lo sa. Nessun passo falso è ammesso in questo momento, anzi, serve continuità per provare a centrare la Champions. I biancocelesti pronti a dare il tutto per tutto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - Vietato sbagliare, lalo sa. Nessun passo falso è ammesso in questo momento, anzi,continuità per provare a centrare la. I biancocelesti pronti a dare il tutto per tutto ...

Advertising

capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - sportli26181512 : Lazio, un record all’orizzonte: serve per lo scatto Champions: La squadra, nella sua storia, non ha mai vinto 11 pa… - infoitsport : Entusiasmo Lazio: calendario, rientri e record per la rimonta Champions - FloMassardi : Vaccinazioni: la Lombardia ha messo il turbo!!! ???? - PowerBaldax : @charliemchouse È bene ricordare che il @GenoaCFC detiene il record di vittorie consecutive in Campionato contro la… -