Inter | “Conte meglio di Mourinho” | la rivelazione clamorosa di un calciatore

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il terzino dell’Matteo Darmian non ha avuto esitazioni a sceglierenella comparazione con Josée Louis Van Gaal Matteo Darmian contro l’Hellas Verona ha segnato una delle reti più importanti della stagione dell’. Il laterale, cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di spiccare il volo, ha avvicinato in maniera concreta i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

E ora l'è a un passo dallo scudetto, anche grazie ai gol decisivi dell'esterno (contro Genoa, ... Uno che in carriera è stato allenato da grandi allenatori, ma che conammette di avere un ...... ma tutto lascia credere che domani si presenti alla Pinetina, dove troveràe il gruppo di ... Insomma, il futuro dell', con tutte le domande che si porta dietro, non verrà definito in tempi ...Il presidente dell'Inter, tornato dopo diversi mesi d'assenza, avrà tanti nodi da dover scogliere, dal futuro societario a quello dell'area tecnica. Ma, come ricorda Tuttosport, ci sarà anche un ...L’allenatore nerazzurro è passato dall’essere oggetto di “fuoco amico” all’esaltazione per uno scudetto ormai alla portata ma i tifosi non dimenticano ...