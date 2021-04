Ingenuity | veduta aerea di Perseverance e intanto ci si prepara al quarto volo

Advertising

_AliveUniverse : #Marte Questa immagine è stata ripresa dall'elicottero marziano #Ingenuity durante il terzo volo del 25 aprile 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity veduta

Tom's Hardware Italia

L'elicottero vola in modo autonomo in virtù delle istruzioni inviate in precedenza dalla Terra al suo computer di controllo Milano, 26 apr. (askanews) - L'elicotterino Ingenuity della Nasa, il 25 apri ...Gli ingegneri della NASA sono pronti per il quarto volo marziano di Ingenuity programmato per le 16:12 ora italiana di oggi.