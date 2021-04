Francesca Manzini: niente matrimonio con Christian Vitelli (Di giovedì 29 aprile 2021) Francesca Manzini, la conduttrice di Striscia la notizia, ha annunciato la rottura con il fidanzato Christian Vitelli. Ecco come si sono conosciuti i due Francesca Manzini, la conduttrice e imitatrice di Striscia la notizia, tramite Instagram, ha annunciato che non si sposerà più con il fidanzato Christian Vitelli: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. Non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno. Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca” ha commentato l’imitatrice. I due si sono conosciuti durante il primo lockdown grazie alla ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021), la conduttrice di Striscia la notizia, ha annunciato la rottura con il fidanzato. Ecco come si sono conosciuti i due, la conduttrice e imitatrice di Striscia la notizia, tramite Instagram, ha annunciato che non si sposerà più con il fidanzato: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. Non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno. Fine-inizio di una nuova vita di me,” ha commentato l’imitatrice. I due si sono conosciuti durante il primo lockdown grazie alla ...

