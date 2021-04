Fiumicino | 23 positivi allo screening sul volo dall’India | isolati in un Covid Hotel

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il nuovo allarme per l’espandersi fuori controllo della pandemia diarriva. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un nuova ordinanza che stabilisce il divieto d’ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato nelle ultime due settimane nel grande Paese asiatico, così come nel vicino Bangladesh. All’aeroporto di Romaieri sera 28 aprile è arrivato l’ultimoammesso da Nuova Delhi.su oltre 200 passeggeri “Alle 21.15 è atterrato ailprovenientecon a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio – spiega in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. In 23 sono risultatiai tamponi. Sono risultati ...